3 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Если черногорская оппозиция оставит в стороне междоусобицы и если её представители будут сотрудничать друг с другом на базе общей платформы – а это защита прав православной церкви и борьба против мафии у власти — то она имеет все шансы заслужить поддержку народа и победить на выборах, вопреки всем козням президента Мило Джукановича.

Татьяна Стоянович, , 19:11 — REGNUM Страны Евросоюза 30 июня подтвердили решение открыть последнюю, восьмую главу переговорного процесса о присоединении Черногории к ЕС. Глава под названием «Конкуренция» считается одной из самых сложных и всегда открывается в последнюю очередь. Такое решение совпало с периодом нестабильности в балканской стране, в которой уже полгода не утихают протесты населения, вызванные принятием закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви. И хотя митрополия Черногорско-Приморская из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране приостановила проведение крестных ходов, граждане Черногории не ушли с городских улиц. Особенно обострилась ситуация во втором по значимости городе страны — Будве, в котором республиканские власти попытались сменить легально выбранное муниципальное руководство. Силу, которую полиция в Будве применила против оппозиционно настроенных граждан, даже Евросоюз посчитал чрезмерной.

Мило Джуканович Иван Шилов © ИА REGNUM

О текущей ситуации в Черногории за два месяца до проведения очередных парламентских выборов ИА REGNUM рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Несмотря на то, что митрополия Черногорско-Приморская из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране решила не организовывать крестные ходы в ближайшее время, граждане Черногории 28 июня спонтанно собрались на улицах ряда городов, чтобы в очередной раз высказать протест против Закона о свободе вероисповедания. Движение в защиту святынь СПЦ, очевидно, не теряет силы, несмотря на то, что зародилось оно еще в декабре 2019 года. С другой стороны, власти страны не отказываются от намерения применить на практике спорный закон. Как, на Ваш взгляд, события будут развиваться дальше?

По-моему, режим Мило Джукановича перешел к новой фазе репрессий, которые применяются не только по отношению к Сербской православной церкви, но и ко всем оппозиционно настроенным гражданам, будь они верующие или нет. Лучший пример этому — события в муниципалитете Будва. Этот город является главным туристическим центром Черногории. В Будве 24 июня черногорские власти применили методы, напоминающие действия военной хунты генерала Пиночета в Чили в 70-е годы прошлого столетия. Полиция задержала все руководство муниципалитета и расправилась с несогласными на улицах города. Специальная государственная прокуратура Черногории задержала, в том числе, вице-председателя местного парламента, авторитетного юриста Драгана Камповича, заподозрив его в «формировании преступной организации», причастной к блокировке проезжей части на одной из улиц Будвы с помощью нескольких мусорных баков. В этой «преступной организации» якобы состояли некоторые легально выбранные представители местного управления и пожарные. Это всего лишь доказывает простой факт — режим Мило Джукановича находится в невменяемом состоянии.

Очевидно, что конфликт между властями в Подгорице и гражданами расширяется и усугубляется. Может ли церковь повлиять на граждан и призвать их не вестись на провокации, которые могут окончится масштабным полицейским вмешательством?

Сопротивление правящему режиму в Черногории распространилось и перешло с темы защиты сербских святынь на тему положения учителей (200 учителей в Баре и почти 400 в Никшиче вышли на акции протеста), затем врачей (около ста врачей в Никшиче). Так что церковь теперь, даже если захочет, не сможет остановить протесты, которые принимают форму общенародного бунта против тоталитарного средневекового режима, порожденного преступным миром. Ни церковь, ни какая бы то ни было оппозиционная партия в данный момент не могут убедить людей остановить этот бунт.

Причина становится ясна каждому, кто видел видеозаписи с черногорских улиц. Например, как полиция в Будве бьет безоружных людей, которые к тому же не оказывают никакого сопротивления. Или как полицейские бросают слезоточивый газ на спортивную площадку, на которой десятилетние дети играют в баскетбол. Логично, что режим, который отдает такие приказы, заслуживает всенародную нелюбовь. Даже представители Европейской комиссии и глава делегации Евросоюза в Черногории, которые в основном проявляют лицемерие по отношению к черногорским событиям, не смогли не высказаться критически в адрес чрезмерного использования силы Джукановичем.

С другой стороны, официальный Белград не откликнулся на последние события в Будве. Это вызывает удивление, учитывая то, что в Черногории под ударом оказалось в основном православное и сербское население. Даже Евросоюз, который всегда держит сторону Джукановича, отгородился от его примитивного насилия. А Александр Вучич, который получил орден Святого Саввы из рук патриарха Сербской православной церкви, молчит уже почти две недели. За это время он успел прокомментировать волнения в США, предвыборную кампанию Дональда Трампа, успел осудить 28 июня (день битвы на Косовом поле в 1389 году) и приверженность молодых поколений косовскому мифу. Но он не стал вспоминать о своём партнере Мило Джукановиче, который все более походит на Пиночета.

Президент Черногории недавно принял в Подгорице своего коллегу из Хорватии Зорана Милановича. Во время этой встречи Джуканович подтвердил готовность «защищать европейские ценности». По его словам, националисты в Черногории злятся на него из-за того, что он их лишает сна о «Великой Сербии». Может ли Джуканович потребовать от своих союзников по НАТО в регионе силовой поддержки в случае возникновения более масштабных волнений?

Джуканович не может просить поддержки у НАТО, чтобы улаживать внутриполитические вопросы. НАТО — не полицейская, а военная организация. Он может только попросить у соседних стран помощь в полицейском расследовании преступлений, связанных с контрабандой наркотиков в регионе. Но он не будет этого делать, так как это значило бы пойти против людей из собственного окружения, которые замешаны в этой контрабанде.

По поводу самой Хорватии у меня нет никаких иллюзий — хорватская внешняя политика идет в фарватере западной. Это в очередной раз подтвердилось, когда президент Миланович перед поездкой на парад Победы в Москву выдумал, что у него сломался самолет. Ему самому, очевидно, очень хотелось туда попасть. Но Хорватия — это рупор Запада в регионе, прежде всего Германии и США, и она точно ничего не сделает без их разрешения.

Парламентские выборы в Черногории намечены на осень текущего года. Учитывая все последние события, существуют ли в стране условия для проведения демократических выборов? Как вы оцениваете шансы правящей Демократической партии социалистов остаться у власти? Существует ли в Черногории оппозиционная сила, которая могла бы ей составить реальную конкуренцию?

Совместные действия двух самых больших оппозиционных групп — «Демократического фронта» и «Демократов Черногории» в Будве показали, что это вполне реально. Мне кажется, что у оппозиции никогда не было более высоких шансов победить коррумпированный криминальный режим Мило Джукановича. Он и сам это знает, поэтому и назначил выборы на конец августа — прежде чем станет очевидно, что туристический сезон полностью провалился из-за эпидемии коронавируса, и что экономическая ситуация в стране просто катастрофическая.

Для оппозиции главная опасность, как бы это странно ни звучало, находится не в Подгорице, а в Белграде и связана она с влиянием Александра Вучича. Я хотел бы напомнить, что в 2016 году, когда Джуканович тоже был на грани поражения, Вучич поддержал его ложную теорию о каком-то государственном перевороте, который якобы имел место в день выборов в 2016 году. За эту попытку госпереворота были приговорены девять граждан Сербии, лидеры Демократического фронта и два неидентифицированных российских гражданина, про которых непонятно, существуют ли они на самом деле. Меня бы не удивило, если бы похожий сценарий был реализован и в этом году.

Или, например, ради давления на оппозицию власти Черногории могут накануне голосования опубликовать приговор суда второй инстанции лидерам «Демократического фронта» Андрие Мандичу и Милану Кнежевичу.

Но если черногорская оппозиция оставит в стороне междоусобицы и если её представители будут сотрудничать друг с другом на базе общей платформы — а это защита прав православной церкви и борьба против мафии у власти — то она имеет все шансы заслужить поддержку народа и победить на выборах. Вопреки всем козням Мило Джукановича.

На днях Черногория официально открыла последнюю главу в переговорах о присоединении к ЕС, которая относится к вопросам конкуренции. Насколько страна действительно близка к вступлению в Евросоюз?

Лицемерие Евросоюза безгранично. Они открывают главу, которая касается в том числе вопросов правосудия, в тот момент, когда Специальная государственная прокуратура Черногории предъявляет обвинительный акт легально выбранному муниципальному руководству Будвы потому, что кто-то вытащил несколько мусорных баков на проезжую часть улицы.

Что касается самого открытия восьмой главы, тут на самом деле речь идет о симуляции переговорного процесса между Подгорицей и Брюсселем. Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявил, что расширения Евросоюза пока не будет. Теперь перед Мило Джукановичаем, а также перед другими лидерами стран Западных Балкан, перед тем же Вучичем возникла задача симулировать переговоры, чтобы не объяснять своему населению, почему Брюссель 20 лет им врал. Особенно это касается Сербии, от которой во имя вступления в ЕС требуют отказаться от Косово и Метохии. Как теперь сказать, что Евросоюз не планирует принимать новых членов, по крайней мере, из региона Западных Балкан? Так что мы здесь имеем дело с симуляцией переговоров в целях пропаганды. Между заявлениями чиновников Евросоюза и заявлением президента второго по значимости и влиянию государства ЕС — Макрона, я выбираю Макрона и доверяю его словам больше.