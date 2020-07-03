Дамаск, , 18:05 — REGNUM Неизвестное взрывное устройство было приведено в действие на маршруте военной колонны США в населенном пункте Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийский государственный телеканал со ссылкой на неназванные местные источники.

Они утверждают, что «колонна техники американских оккупантов подорвалась на взрывном устройстве рядом с топливной заправкой в поселении Сабха на востоке провинции Дейр-эз-Зор».

Официальных подтверждений этой информации пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства страны. На данный момент военные США контролируют нефтегазовые месторождения, продолжая их разграбление.

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