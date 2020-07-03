Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову и выразил свои соболезнования в связи кончиной его отца. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что отец Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет после двух инсультов, перенесенных на фоне коронавирусной инфекции.

Владимир Путин был знаком с отцом Хабиба Нурмагомедова. Так, в сентябре 2019 года он встречался с ним в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой. Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб защитил чемпионский титул.