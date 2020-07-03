Москва, , 17:45 — REGNUM Законопроект о полномочиях регионов в ограничении времени работ псевдо-баров внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Ограничение площади объекта общественного питания, расположенного в многоквартирном доме и на прилегающей территории, не решает до конца проблему с «наливайками», отмечают авторы.

В этой связи они предлагают дать властям субъектов РФ полномочия устанавливать дополнительные ограничения времени работы объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Принятие закона будет способствовать обеспечению общественного порядка и защите прав граждан на тишину, отдых и безопасность в местах их непосредственного проживания, отмечают парламентарии.

Принятым Госдумой ранее законом запрещена розничная продажа спиртного в объектах общепита на территории, прилегающей к многоквартирным домам, или в самих таких домах, если зал для обслуживания покупателей меньше 20 кв. метров.

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