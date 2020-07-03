Москва, , 17:23 — REGNUM Книга воспоминаний экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона подтверждает, что стратегическое партнерство России и Китая «вызывает изжогу» в Белом доме вообще и у Болтона в частности, заявил 3 июля журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

При этом Фомин отметил, что на данный момент степень сотрудничества Китая и России достигла наивысшего уровня.

«Наверное, …у автора мемуаров стратегическое партнерство России и Китая, которое в настоящее время достигло наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, вызывает изжогу», — сказал замглавы российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день власти США в открытую провозглашают своими главными противниками в мире Россию и Китай.

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