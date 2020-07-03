Ново-Огарево, Московская область, , 17:23 — REGNUM Российский народ способен принимать ответственные решения, и поэтому является гарантом стабильного развития своего государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Главным гарантом стабильности в стране является русский народ, российский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, как связанные, в данном случае, с поддержкой поправок в Конституцию», — заявил Путин.

«Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента — что это востребованно и нужно стране.