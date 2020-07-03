Киев, , 17:07 — REGNUM В Верховной раде Украины в ходе заседания сегодня, 3 июля, произошел конфликт между депутатами партии Порошенко «Европейской солидарности» и главой парламента Дмитрием Разумковым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, партия Порошенко резко возражала против принятия законопроекта президента Зеленского, который позволяет детям с «временно оккупированных территорий» поступать в вузы Украины без сдачи внешнего независимого оценивания. Документ в итоге приняли за основу, и сразу же в целом, что совершенно не устроило депутатов «Европейской солидарности», устроивших истерику возле спикера.

Защищаясь от нападок, Разумков перешел на русский язык и попросил скандалистов не кричать на него, не повышать голос и не тыкать в него пальцем. На замечание спикер повторил еще раз:

«Я вам еще раз могу повторить. На русском и английском могу повторить — не надо на меня тыкать».

ИА REGNUM отмечает, что принятый Радой законопроект предполагает, что дети «с временно оккупированных территорий» (сюда относится Крым, неподконтрольная Киеву часть Донбасса и населенные пункты линии соприкосновения) смогут поступать в любой вуз Украины по квотам, а не по ограниченным отдельным спискам, как это было ранее. Предполагается, что абитуриенты будут конкурировать друг с другом за бесплатное обучение в рамках выделенной спецквоты. В «Европейской солидарности» документом недовольны, поскольку считают, что дети с «оккупированных территорий» получают слишком большие льготы.