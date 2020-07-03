Ново-Огарево, Московская область, , 17:06 — REGNUM Россия испытывает дефицит в трудовых ресурсах, и этот дефицит может стать серьёзным ограничением для экономического роста в стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«По моему глубочайшему убеждению Россия нуждается в притоке новых граждан. Не только нуждается, и мы будем дальше работать над повышением рождаемости внутри страны, но и мы нуждаемся в привлечении граждан из-за границы», — заявил Путин.

«Конечно, если речь идёт о наших соотечественниках, носителях русского языка, русской культуры, мы вдвойне-втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова. Это абсолютно обязательная вещь для нас — имея в виду и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией», — подчеркнул он.

По его словам, по мере развития экономики в России дефицит рабочих рук будет только нарастать.

«Это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьёзных проблем», — указал президент.

«Хочу, чтобы это и услышали коллеги на местах. Это должна быть государственная политика: Россия заинтересована в притоке мигрантов. Но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Я не говорю о ветеранах, которые жизнью заслужили, но в перспективе — это молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определённой работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующую профессию», — добавил Путин.