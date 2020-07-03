Ново-Огарево, Московская область, , 17:05 — REGNUM В Российской Федерации никогда не было, нет и не будет никаких ограничений по расовому признаку, ориентации, национальности. Об этом сегодня, 3 июля, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Глава государства напомнил, что несколько лет назад в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Путин считает этот закон очень хорошим.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего — против навязываний», — сказал президент России.

Тем же, кто критикует Россию за якобы ограничения в правах людей нетрадиционной ориентации, Владимир Путин предложил свои усилия направить на те страны, где до сих пор существуют нормы уголовного права, по которым таких граждан можно преследовать в уголовном порядке. В России ничего подобного давно нет.

«У нас нет ничего подобного, а в некоторых государствах людей за нетрадиционную сексуальную ориентацию могут приговорить к смертной казни. Вот пускай займутся делом — там поковыряются», — сказал глава государства.

Разговор об этом зашел на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. Сенатор Алексей Пушков напомнил о том, что посольство США в день начала общероссийского голосования по поправкам к Конституции на своем здании вывесило радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Пушков считает, что это была определенная политическая демонстрация.

«Нам говорят, что мы сейчас будем агрессивно на вас наступать в этой сфере — в идеологической, в нравственной сфере», — пояснил Пушков.

Российский лидер считает, что не стоит слишком близко к сердцу воспринимать такие демонстрации.

«Ну и ладно. Они кое-что показали по поводу того, кто там работает», — сказал президент России.

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