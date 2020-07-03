Ново-Огарево, Московская область, , 16:55 — REGNUM Традиционный способ обучения в учебных учреждениях в принципе не может быть замещён дистанционными формами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Я об этом говорил, говорил публично на одном из совещаний: не может естественный, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью подменён дистанционным обучением», — заявил Путин.

«Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника. И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением всё, что происходит в сфере образования», — подчеркнул он.

Президент согласился, что сочетание дистанционной и традиционной форм обучения должно быть под контролем, и «необходимо вырабатывать общие правила, рамочно хотя бы, и исходя из этого развивать нашу систему образования».