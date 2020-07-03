Москва, , 16:59 — REGNUM Россия является примером нормального государственного устройства, на фоне беспорядков и упадка в США. Об этом 3 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом эксперт не исключил, что в обозримом будущем США может перестать существовать как страна.

«США вошли в эпоху упадка. Это очевидно. Возможно в эпоху государственного распада, утраты своего суверенитета. На этом фоне Россия выступает островком стабильности и морального авторитета. Мы здоровая, нормальная страна, которая несёт добро на фоне империи зла — США, эпоха которых сегодня близка к закату», — сказал Коротченко.

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