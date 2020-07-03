Ново-Огарево, Московская область, , 16:51 — REGNUM В России возможно выстраивать общественный контроль для того, чтобы пресекать пропаганду ценностей, которые расходятся с закреплёнными в Конституции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Здесь же за каждым не уследишь, где там какую этикетку кто придумал и так далее. Если есть основания полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто не без общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную на самом деле и в Конституции и наших законах, нужно соответствующим образом — только не агрессивно, не агрессивно выстроить такой вот общественный контроль», — заявил Путин.Перед этим президенту России представитель Общественной палаты России пожаловалась на обилие рекламных щитов и другой продукции, где используют радужную гамму, которая «заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который в том числе вывешивается и на посольстве».

24 июня на здании посольства США в Москве вывесили радужный флаг в поддержку ЛГБТ движения.