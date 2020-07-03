Киев, , 16:51 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 3 июля, уволила с поста главы антимонопольного комитета страны Юрия Терентьева.

За соответствующее решение проголосовало минимально необходимое количество депутатов — 226, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Терентьев подал заявление на увольнение по собственному желанию, однако накануне, 2 июля, официально отозвал его. Впрочем, это не помешало Раде уволить чиновника с занимаемой должности.

По информации украинских СМИ, причиной отставки главы антимонопольного комитета может быть ситуация в табачной отрасли Украины. В частности, из-за штрафов, наложенных ведомством, ряд компаний заявили об остановке предприятий или о сокращении производства, а крупные игроки рынка намерены выводить производственные мощности из Украины.

Офис президента ситуацию с увольнением главы комитета пока не комментировал.

Терентьев был назначен на пост при президенте Порошенко еще в 2015 году.