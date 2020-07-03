Ново-Огарево, Московская область, , 16:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 июля, на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции России.

Путин напомнил, что в действующем законодательстве выстроена определенная цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм в случае отзыва лицензии у банка. Однако она не является исчерпывающей.

«Но если такая проблема существует, я услышал, давайте проработаем. Но если такая проблема существует, я услышал, давайте проработаем», — сказал Владимир Путин.