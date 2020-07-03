Ново-Огарево, Московская область, , 16:42 — REGNUM Право быть самозанятым сегодня очень востребована в России у граждан от 16 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Идея правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-либо работу. Нет. А предоставить право тем, кто хочет работать, раньше этого было невозможно сделать. А многие хотят, и многие обращаются с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятие бизнесом ребят, начиная с 16 лет», — заявил Путин.

«Там, конечно, надо обо многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права с тем, чтобы не допустить каких-то ошибок. Давайте вместе это сделаем, здесь суетиться не надо», — подчеркнул он.

Ранее Путин предложил дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По его словам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн граждан России.