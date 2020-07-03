Киев, , 16:44 — REGNUM Одной из главных претензий к Нацбанку Украины за последнее время является укрепление курса гривны, от которого пострадал бюджет и экспортеры.

Об этом в ходе заседания Рады сегодня, 3 июля, заявил глава финансового комитета парламента Украины, представитель фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Гетманцева, еще одна претензия к Нацбанку — отсутствие дешевых кредитов.

Среди положительных сторон работы регулятора под управлением Якова Смолия глава финансового комитета отметил низкую инфляцию, самую низкую в истории учетную ставку в 6%, общую стабильность банковской системы, валютную либерализацию.

Сам Смолий подтвердил, что на последних совещаниях при участии членов правительства, президента и народных депутатов «звучали призывы установить курс, чтобы импортерам было лучше».

ИА REGNUM напоминает, что курс гривны на Украине начал резко укрепляться в прошлом году. При заложенном в госбюджете показателе в 29,4 грн за доллар большую часть прошлого года курс держался на отметке 23−24 грн. С началом коронавирусного кризиса курс немного упал, до 27−28 грн за доллар, но многие эксперты считают, что он все равно остается завышенным.

Верховная рада Украины на планарном заседании сегодня, 3 июля, проголосовала за отставку главы Национального банка страныЯкова Смолия. Вечером 1 июля Смолий подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с «систематическим политическим давлением».