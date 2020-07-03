Бишкек, , 16:38 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил по телефону президента России Владимира Путина с успешным проведением голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.

Также Жээнбеков поблагодарил российского лидера за оказываемую Киргизии гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Затем главы двух государств обсудили вопросы сотрудничества Киргизии с Россией в политической, торгово-экономической и иных сферах.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам голосования поправки к Конституции России одобрили 77,92% избирателей, «против» проголосовали 21,27%. Участие в голосовании приняли 67,97% российских граждан, включенных в списки.