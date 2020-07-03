Ново-Огарево, Московская область, , 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. Указ опубликован сегодня, 3 июля, на официальном сайте президента России.

В указе сказано, что поправки к Конституции, которые были одобрены на общероссийском голосовании в период с 25 июня по 1 июля, вступают в силу 4 июля.

Ранее российский лидер заявил, что результаты голосования показали очень высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам.

«Окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что явка на голосовании по Конституции составила 67,97%. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.