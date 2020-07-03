Киев, , 16:29 — REGNUM Верховная рада Украины на планарном заседании сегодня, 3 июля, проголосовала за отставку главы Национального банка страны Якова Смолия.

Соответствующее решение поддержали 286 парламентариев при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перед голосованием Смолий, который присутствовал в Раде, подтвердил, что подал в отставку из-за «систематического давления», но не стал уточнять подробности. Он лишь сказал, что на регулятор давали «с целью принятия решений, которые могут дорого стоить украинской экономике».

Напомним, что Смолий подал в отставку по собственному желанию вечером 1 июля, а 2 июля президент Зеленский внес соответствующее представление на рассмотрение парламента. Во второй половине дня 2 июля отставку Смолия поддердал профильный комитет Рады.

Смолий занял пост главы НБУ при президенте Порошенко в 2018 году и мог занимать его до 2025 года.