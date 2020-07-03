Ново-Огарево, Московская область, , 16:28 — REGNUM Дальнейшая работа над выходом из тяжёлой экономической ситуации после пандемии будет идти в том же режиме, что и прежде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Что касается дальнейшей работы над выходом из сложной экономической ситуации в связи с пандемией, то я обращаю ваше внимание на то, что все меры поддержки, которые были предложены нами, над которыми работало правительство — они все возникали в ходе дискуссий и прямого взаимодействия с представителями бизнес-сообщества», — заявил Путин.

«Так и будет дальше — вне всякого сомнения. Здесь нет никаких сомнений», — подчеркнул он.