Москва, , 16:36 — REGNUM США хотят сделать из России некое подобие Украины. Об этом 3 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Что касается политики правящей элиты США по отношению к России, они хотели бы видеть нас второй Украиной. Все, что происходит на Украине, начиная от марионеточного президента-шута, до драк в Верховной раде, до бесчинства молодчиков на улицах. Вот что хотели бы правящие элиты США в отношении России», — сказал Коротченко.

При США пытаются воздействовать на Россию под предлогом продвижения демократии.