Ново-Огарево, Московская область, , 16:24 — REGNUM При обновлённой Конституции муниципалитеты должны быть включены в единую систему публичной власти, и теперь над этим нужно будет работать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Что касается муниципального уровня власти, то, я об этом многократно говорил, считаю, это чрезвычайно важная вещь, которая теперь зафиксирована в Конституции — а именно, что муниципалитеты включаются в единую систему публичной власти в стране, что она у нас перестаёт быть разорванной», — заявил Путин.

«Принятие этой нормы в Конституцию, реализация на практике всех её положительных моментов, связанных с этой нормой — мы, конечно, должны как-то проработать. Я с вами согласен — сейчас не будут забегать вперёд, но мы все вместе должны задаться целью реализации конституционных полномочий, которые возникают в этой сфере», — подчеркнул он.