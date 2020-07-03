Москва, 3 июля 2020, 16:18 — REGNUM Законопроект о превентивных рубках деревьев для предотвращения лесных пожаров внесло в Госдуму Заксобрание Нижегородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
Сейчас рубку возможно осуществить только тогда, когда уже возникла чрезвычайная ситуация, отметили авторы.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, уменьшения возможных потерь и ущерба в случае их возникновения парламентарии предлагают разрешить регионам проводить сплошные рубки — для создания противопожарных разрывов.