Ново-Огарево, Московская область, , 16:07 — REGNUM Главным ориентиром для институтов власти в России должна быть социально ориентированная государственная политика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«В центре деятельности этих институтов должен быть человек и социально ориентированная государственная политика. Именно на это нацеливали нас граждане в ходе общероссийского голосования. И важнейшие решения органы публичной власти должны принимать именно с непосредственным участием людей», — заявил Путин.

«Форму юридическую всегда можно для этого найти, как мы нашли форму, чтобы именно люди нашли решение о внесении изменений в Конституцию, приняли окончательное решение, вступают в силу поправки или нет», — подчеркнул он.