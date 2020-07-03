Москва, , 16:33 — REGNUM На фоне внутренних проблем США пытаются вмешиваться во внутренние дела России. Об этом 3 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим катастрофические провалы в США», — сказал Коротченко.

В то же время Россия готова к сотрудничеству с США, в том числе в борьбе с терроризмом и по другим направлениям, но только в качестве равноправного партнёра.

«Но за попытки вмешательство во внутренние дела России вы будете получать чувствительные удары по вашим рукам, которыми вы пытаетесь кукловодить несистемной оппозицией», — сказал Коротченко.