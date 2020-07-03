Ново-Огарево, Московская область, , 16:03 — REGNUM Рабочая группа по поправкам к Конституции подготовила уже многие из законопроектов, которые нужны для реализации изменений в Основной закон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Во многом проекты этих законов уже подготовлены», — заявил Клишас.

«Уже несколько десятков законов сегодня потребуют сегодня самых серьёзных законодательных изменений. Мы с коллегами из Государственной думы ведём над этим работу, и эти законопроекты в ближайшее время будут внесены в парламент», — подчеркнул он.