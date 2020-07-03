Нью-Дели, , 16:02 — REGNUM Правительство Индии выражает глубокую озабоченность в связи с продолжающейся поддержкой со стороны Пакистана трансграничного проникновения террористов, в том числе с помощью прикрывающего огня. Об этом заявили несколько источников, знакомых с ситуацией, но пожелавших остаться неназванными, сообщает ряд индийских СМИ.

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По данным собеседников, сегодня, 3 июля, власти Индии заявили решительный протест Пакистану в связи с более чем 2,4 тысячами нарушений прекращения огня пакистанскими войсками за последние шесть месяцев.

«В период до июня текущего года 14 индийских граждан были убиты и ещё 88 получили ранения в результате более чем 2432 неспровоцированных нарушений режима прекращения огня, совершенных пакистанскими войсками», — приводит India TV слова одного из источников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее протест против действий Индии в спорной области Кашмир выразил Пакистан. Исламабад заявил, что 25 июня индийские военные нарушили соглашение о перемирии на линии контроля в Кашмире, в результате чего был тяжело ранен мирный житель.

Также, по данным Исламабада, с начала 2020 года индийская сторона нарушила режим перемирия 1487 раз. В МИД Пакистана считают, что это является пренебрежением условиями соглашения о прекращении огня от 2003 года.