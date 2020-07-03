Киев, , 16:01 — REGNUM За пять лет существования Национальной полиции Украины, её состав обновился на 40%, заявил руководитель ведомства Игорь Клименко, сообщило 3 июля информационное агентство «Укринформ».

"За пять лет мы изменились коренным образом. Хочу отметить, что мы не реформируемся, мы выстраиваем систему заново», — рассказал он.

Клименко также отметил, что состав полиции обновился на 40%, а средний возраст работника полиции составляет 35 лет.

«Мы молодая полиция. Мы ошибаемся, мы падаем, встаём, но идём дальше. Поэтому хочу сегодня сказать всем выпускникам: не бойтесь трудностей», — подытожил глава Нацполиции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице полицейские задержали подозреваемого в нападении на члена «Партии Шария». Им оказался главарь местной ячейки экстремистской организации «Национальные дружины» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: На Украине задержан радикал, подозреваемый в избиении члена «Партии Шария»