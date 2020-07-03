Киев, 3 июля 2020, 16:01 — REGNUM За пять лет существования Национальной полиции Украины, её состав обновился на 40%, заявил руководитель ведомства Игорь Клименко, сообщило 3 июля информационное агентство «Укринформ».
Клименко также отметил, что состав полиции обновился на 40%, а средний возраст работника полиции составляет 35 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице полицейские задержали подозреваемого в нападении на члена «Партии Шария». Им оказался главарь местной ячейки экстремистской организации «Национальные дружины» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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