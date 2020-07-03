Ново-Огарево, Московская область, , 15:52 — REGNUM Приоритеты, заложенные в обновлённой Конституции России, должны быть в полной мере реализованы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции РФ.

«В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение. И в этой связи обращаюсь к правительству, главам регионов, парламентариям: приоритеты тех ценностей, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованными», — заявил Путин.

«В конкретных вещах, конкретных делах, бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах. Каждая норма, включённая в Основной закон, означает действие. Не созерцание, а именно действие», — подчеркнул он.