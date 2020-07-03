Москва, 3 июля 2020, 16:02 — REGNUM Военный эксперт Игорь Коротченко выразил слова поддержки и сопереживания американской полиции. Своё заявление он сделал 3 июля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы шлём лучи поддержки страдающему американскому народу. Мы шлем лучи поддержки американской правоохранительной системе, полицейским, которых ставят на колени и заставляют целовать вонючие ботинки преступного элемента», — сказал Коротченко.
Военный эксперт заявил, что шлёт «лучи поддержки» в расчёте на то что в США поймут, что борьба с терроризмом — это общие ценности и что не надо подрывать Россию изнутри.
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