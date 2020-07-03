Москва, , 15:47 — REGNUM В связи с поправками к Конституции потребуется изменить порядка ста федеральных конституционных законов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы с участием президента РФ Владимира Путина.

«По нашим оценкам, потребуется изменить порядка 100 федеральных конституционных законов», — сообщил Крашенинников.

Речь идет о социальных гарантиях, индексации пенсий, поддержки института семьи, еще один блок поправок — в сфере здравоохранения, науки, культуры.

Также будут изменения в законодательство в сфере организации единой публичной власти, а также законодательства о выборах.

Еще один блок тем — безопасность и неприкосновенность территории.

Поправки также коснутся развития предпринимательства и некоммерческого сектора.

Читайте также: Володин: работа над реализацией поправок к Конституции уже началась