Сухум, , 15:58 — REGNUM Признания суверенитета Абхазии ждать от Грузии не приходится, но, если в Тбилиси говорят о стремлении к миру, то пусть тогда там подпишут соглашение о неприменении силы. Так 3 июля описал свои ожидания от грузинского руководства президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции, организованной «Интерфакс».

"Мы не требуем от руководства Грузии, чтобы они признали абхазское государство, но договор о неприменении силы даст возможность для диалога», — сказал Бжания.

По его мнению, именно на этот шаг должен пойти Тбилиси, если там на самом деле стремятся к миру.

Напомним, в 1990 году была провозглашена Абхазская АССР в составе СССР. Когда в 1991 году независимость провозгласили в Грузии, то Тбилиси заявил права на Абхазию. Из-за этого в 1992—1993 годах в регионе начался вооруженный конфликт, в котором грузинская армия сначала заняла Сухум, но потом была вытеснена абхазскими вооруженными силами за реку Ингур, где теперь походит граница между странами. Тбилиси отказывается признавать независимость Абхазии.