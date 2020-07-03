Ново-Огарево, Московская область, , 15:44 — REGNUM Рабочая группа по поправкам в Конституцию России показала высокий уровень профессионализма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Конечно, слова признательности хочу адресовать и всем вам — членам рабочей группы. Уважаемые коллеги, друзья, вы работали не просто хорошо и профессионально — вы делали это искренне, я это видел, как говорится, с душой. Понимая всю важность конечного результата», — заявил Путин.

«Ваш непосредственный вклад — это анализ и учёт мирового опыта в области государоственного строительства, современных тенденций развития конституционного права в других странах, организация широкой дискуссии, систематизация и обобщение всех инициатив людей — по сути, главных авторов внесённых в Конституцию изменений. И, наконец, многие из вас внесли важные поправки. Вы, безусловно, признанные специалисты в своих сферах, настоящие патриоты России в самом лучше смысле этого слова», — подчеркнул президент.