Хельсинки, , 15:42 — REGNUM В Россию из Финляндии вернулись ещё десятки граждан РФ. Об этом сообщается в официальном Twitter посольстве России в Хельсинки.

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Уточняется, что выезд на родину 47 российских граждан был организован дипмиссией в координации с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также при содействии транспортной компании «Скандинавия».

Всего на родину 2 июля вылетело 47 российских граждан, «обратившихся с просьбой об оказании помощи в экстренном возвращении в РФ по гуманитарным обстоятельствам», добавили в посольстве.

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Дипломаты уточнили, что на сегодняшний день при содействии дипмиссии из Финляндии на родину в общей сложности вернулось уже более 450 человек.