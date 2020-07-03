Псков, , 15:50 — REGNUM Власти Псковской области, несмотря на увеличение числа выздоровевших от COVID-19, не спешат вводить дополнительные послабления в регионе. Открывать детские площадки для игр или бассейны для заплывов чиновники пока не планируют, но разрешили начать работу детским оздоровительным лагерям. Об этом 3 июля во время очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, в регионе динамика распространения коронавируса продолжает снижаться. Фиксируются дни, когда число выздоровевших превышает число заболевших. Как результат из 1438 коек, перепрофилированных для больных COVID-19, больше половины остаются свободными. Такая ситуация сохраняется достаточно продолжительное время, из-за чего с 4 июля в регионе начнется последовательный перевод коек в обычный режим.

Однако омрачает позитивный ход событий негативная тенденция — учащаются летальные случаи от COVID-19. Спустя две недели после пика заболеваемости заключения патологоанатомов продолжают приходить. Исследования и подготовка документов по каждому умершему занимают у специалистов две-три недели, поэтому в ближайшее время ожидается продолжение роста числа летальных исходов в регионе. Кроме того, продолжают выявляться очаги заболеваемости в крупных учреждениях.

Ввиду чего для кардинальных шагов по снятию ограничений в Псковской области время пока не пришло. Открытие точек общепита, соляриев, бассейнов и детских площадок в ближайшее время не произойдет. Однако будет разрешено с 15 июля вернуться к работе детским оздоровительным лагерям.

«Эпидемия еще не позади и, как только люди считают, что всё закончилось, происходит массовая вспышка, — предупредил Михаил Ведерников. — Мне бы очень не хотелось, чтобы Псковская область шла по плохому сценарию».

Всего с начала пандемии на 3 июля в Псковской области выявлено 2 969 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 110 человек, умерли 25 человек.

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