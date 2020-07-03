Ново-Огарево, Московская область, , 15:39 — REGNUM Поправки к Конституции принимаются постольку, поскольку за них выступили граждане России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции РФ.

«Вы знаете мою позицию: изменения, внесённые в Основной закон страны, затрагивают каждого. И окончательное, решающее слово здесь только могли сказать граждане России», — заявил Путин.

«Хотел бы ещё раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. И оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России», — подчеркнул президент.