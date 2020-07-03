Лондон, , 15:49 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своём скептическом отношении к жестам, подобным преклонению колен в память о погибшем при задержании афроамериканце Джордже Флойде. Об этом он заявил 3 июля в эфире радиостанции LBC.

Джонсона спросили, согласился бы он опуститься на колено. «Я не верю в жесты, я верю в суть», — ответил британский премьер.

Он добавил, что людей не стоит принуждать к действиям, которых им не обязательно хочется. По мнению Джонсона, лучше увидеть историю успеха или поговорить о возможностях, которые открываются для людей.

Комментарию Джонсона предшествовало заявление министра иностранных дел Британии Доминика Рааба, который отказался опускаться на колени, пояснив, что это для него символ подчинения. Рааб отметил, что может опуститься на колени только перед королевой. Когда-то он преклонил колени перед своей будущей женой, делая ей предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд американских и британских общественных деятелей преклонили колени в память о Флойде, который скончался после удушающего приёма, применённого к нему полицейским.

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