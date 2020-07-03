Москва, , 15:41 — REGNUM США напоминают раненного зверя, что вызывает серьезные опасения. Об этом 3 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня США напоминают раненого зверя. А раненый зверь, как известно, всегда очень опасен. Это военная держава номер один. Это ядерное государство с огромным арсеналом ядерного оружия», — сказал Коротченко.

Также эксперт отметил, что Соединённые Штаты теряют позиции на глобальной арене, в том числе среди своих союзников по НАТО.