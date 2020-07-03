Ново-Огарево, Московская область, , 15:36 — REGNUM Поправки к Конституции России вступили в силу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Абсолютное большинство, порядка 78%, поддержало конституционные поправки. Граждане России сделали свой выбор, и в соответствии с этим решением я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками», — заявил Путин.

«Поправки вступают в силу. Вступают, вне всякого преувеличения, по воле народа», — подчеркнул он.