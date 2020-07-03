Москва, , 15:35 — REGNUM Прямые переговоры Палестины и Израиля должны быть незамедлительно перезапущены. Об этом сегодня, 3 июля, на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ситуацию с палестино-израильским урегулировании зашла в тупик. При этом, по его словам, Москва занимает схожие позиции с теми решениями, которые были приняты в последние месяцы в Лиге арабских государств, Организаций исламского сотрудничества.

«Мы убеждены, что грубое попрание международно-правовой основы палестино-израильского урегулирование поставит крест на перспективах двугосударственого решения и будет чревата самими непредсказуемыми последствиями для безопасности во всем региона ближнего востока и севера Африки», — подчеркнул Лавров.

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В этой связи, добавил глава МИД РФ, «сегодня как никогда востребованы усилия международного сообщества по созданию условий для незамедлительного перезапуска прямых палестино-израильских переговоров». По словам Лаврова, они должны быть возобновлены «под эгидой квартета международных посредников и с активным участием арабских государств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Совета Безопасности ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы организовать переговоры между Палестиной и Израилем.