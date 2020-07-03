Париж, , 15:32 — REGNUM В Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции, объяснили назначение Жана Кастекса на пост нового премьер-министра страны, передает BFM TV.

«Он (Жан Кастекс) является полноценным и разносторонним старшим государственным служащим, который будет стремиться реформировать государство и вести мирный диалог с территориями», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Известный благодаря работе по средству диалога и в духе единства, он сможет осуществить реконструкцию, упомянутую главой государства», — отметили в официальной резиденции президента Франции.

Глава государства Эммануэль Макрон поручил Жану Кастексу сформировать новое правительство.

Ожидается, что состав нового правительства Франции будет объявлен до среды, 8 июля, даты следующего заседания кабинета министров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Францииназначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны после отставки Эдуара Филиппа 3 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон назначил нового главу правительства Франции