Мурманск, , 15:27 — REGNUM Российский стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир», созданный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А», прибыл на Главную базу Северного флота (СФ) ВМФ России — Гаджиево, расположенную в Мурманской области. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба флота.

«На пирсе подводников встречали командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители командования Краснознамённых подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск», — также отмечается в сообщении.

Как доложил командир подводного крейсера капитан 1 ранга Владислав Дружин, задачи по межбазовому переходу выполнены экипажем подлодки в полном объеме, материальная часть корабля находится в исправном состоянии, а его личный состав здоров и готов выполнять поставленные задачи.

В свою очередь командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев во время поздравления экипажа с успешно выполненной задачей отметил, что «Князь Владимир» «войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения — основу морских стратегических сил Российской Федерации».

«На вооружении крейсера самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов», — также заявил Моисеев и добавил, что данное оружие является самым мирным и его применение недопустимо, а его (оружия) наличие и готовность к применению является гарантом мира и безопасности России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июля стало известно, что в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге прибыл малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Великий Устюг», ставший первым прибывшим в северную столицу для празднования Дня ВМФ боевым кораблём.