Стокгольм, , 15:19 — REGNUM В течение всей недели главным вопросом политической повестки Швеции являлось установление целевой квоты на прием новых беженцев и других групп иммигрантов. Однако теперь премьер-министр страны Стефан Лёвен заявляет о том, что никакие предельные показатели в Швеции установлены не будут, так как отказ в предоставлении убежища является нарушением прав человека. Об этом 3 июля сообщила газета Fria Tider.

Иммиграция в Швецию продолжится как и ранее — без введения предельных показателей на прием новых беженцев, превышение которых было бы недопустимо. Какие-либо квоты для соискателей политического убежища на территории страны также не будут установлены. Об этом публично сообщил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, тем самым отвергнув выдвинутое членами Умеренной коалиционной партии предложение об установлении максимальных показателей принимаемых беженцев.

«У нас не должно быть никаких предельных показателей на прием новых лиц, что означало бы, что людям будет просто отказано в их праве на предоставлении убежища», — заявил премьер-министр Лёвен.