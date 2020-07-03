Бишкек, , 15:15 — REGNUM «Тех, кто в такой период, пользуясь ситуацией, пытается набить карманы, я открыто называю врагом народа», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя соотечественников с Днем медицинского работника.

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Глава государства пообещал наказать всех, кто пытается взвинтить цены на лекарства, медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты.

«Эти непростые дни являются испытанием на нашу прочность — мы должны объединиться и быть сплоченными, как никогда прежде!», — подчеркнул Жээнбеков.

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