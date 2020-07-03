Киев, , 15:17 — REGNUM Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения бывшему главарю одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергею Стерненко, сообщило 3 июля издание Liga.net.

Радикал, подозреваемый в убийстве, и дальше будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Стерненко готовы взять на поруки некоторые депутаты Верховной рады. Сам же экстремист требовал просто отменить меру пресечения.

Окончательное решение судья зачитывал под недовольные крики группы поддержки Стерненко.

Напомним, ранее суд снял подозрение с Ивана Кузнецова, убитого в ходе конфликта со Стерненко в Одессе в 2018 году.

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