Москва, , 15:04 — REGNUM Международные эксперты, посетившие 412 избирательных участков в Москве (375 УИК), Санкт-Петербурге (19 УИК), Нижнем Новгороде (9 УИК) и Крыму (9 УИК), дали высокую оценку как организации самого голосования по поправкам к Конституции РФ, так и соблюдению санитарных норм в период пандемии. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила член Общественной палаты РФ Мария Бутина:

«Федеральный закон не предусматривал присутствия международных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, но, учитывая большой интерес, Общественная палата РФ пригласила международных экспертов, это 76 человек из 33 стран мира. По итогам своей работы они провели круглый стол, где мне довелось участвовать.

Должна сказать, что интерес был очень большой, в том числе со стороны участников из стран ЕС и НАТО. Это были депутаты Европарламента и депутаты местных региональных уровней, в том числе представители и общественных организаций, законодательной и исполнительной власти. Словом, охват был достаточно широкий. Первое, что отмечали эксперты, это высокий уровень подготовки нашего всенародного голосования и в том числе — соблюдения всех необходимых санитарных норм, связанных с коронавирусом.

Россия, кстати, не первая страна, которая проводит выборы в условиях пандемии. Второй тур президентских выборов проходил во Франции, также состоялись выборы в Южной Корее, Польше, праймериз — в США. В принципе, такой опыт есть, но для экспертов он представляет большой интерес.

Второй момент, на который они обратили внимание, это использование электронного голосования в двух регионах нашей страны (Москва и Нижегородская область). Очень интересовало международных экспертов использование блокчейн. Ну и, конечно, у нас состоялся обмен мнениями с экспертами из Эстонии, которые с 2005 года уже используют систему электронного правительства и электронного голосования — интересно было обсудить. Большой интерес проявляли эксперты из Афганистана — тоже к вопросу именно электронного голосования и защиты персональных данных. Мы им рассказали всё, что могли в рамках своей компетенции.

Ещё важно отметить, что экспертов интересовало, будет ли сама идея общенародного голосования по поправкам к Конституции транслироваться на другие законопроекты — как возможность финального вердикта. Общественная палата соответствующие предложения — если сочтут это важным — безусловно, внесёт. Но мы, естественно, не принимаем окончательного решения по внесению таких изменений.

Думаю, что при обсуждении темы с международными наблюдателями какие-то идеи всё-таки будут. Поэтому в целом отзывы только самые положительные. При этом повторюсь, что, действительно, охват международных экспертов был достаточно большой, но каких-то нареканий, нарушений или ещё что-то — об этом речь совершенно не шла».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин выступил со своим посланием к Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса. По итогам решающего дня голосования поправки к Конституции одобрили 77,92% избирателей, «нет» сказали 21,27%.

Читайте ранее в этом сюжете: «В старой стране с новой Конституцией»: о голосовании по поправкам