Бишкек, , 15:03 — REGNUM Резкий рост количества заразившихся коронавирусом и летальных случаев от COVID-19 происходит не только в Киргизии, но и в целом ряде других государств. Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

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По ее словам, вторая волна пандемии привела к возникновению острой нехватки медицинских работников и в более развитых странах — таких, как США, Великобритания и Франция.

«Мы переживаем тяжелые времена. Больницы переполнены во всем мире. Ни у одной страны не было эффективного плана по противодействию пандемии», — подчеркнула Исмаилова.

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