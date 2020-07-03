Москва, , 14:59 — REGNUM Военного решения конфликта в Ливии не существует, необходимо урегулировать все вопросы на переговорах. Об этом 3 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У ливийского конфликта нет военного решения — все противоречия могут и должны быть урегулированы политическими методами за столом переговоров самими ливийцами», — заявил Лавров на встрече с председателем Палаты представителей (парламента) Ливии, расположенной в Тобруке, Акилой Салехом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливия с 2011 года фактически не функционирует как единое государство. В настоящее время на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе правит Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

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