Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Председатель института глобального зеленого роста Пан Ги Мун поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с наступающим 80-летием, сообщили 3 июля в пресс-службе экс-президента республики.

Бывший генеральный секретарь ООН отметил особый вклад Назарбаева в поддержание и укрепление международного мира и безопасности. Бывший глава государства, в свою очередь, высказался за развитие сотрудничества Казахстана с институтом глобального зеленого роста.

Отметим, 6 июля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает свое 80-летие. По случаю юбилея 3 июля в Национальном университете обороны открыли памятник Назарбаеву.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане открыли памятник Назарбаеву