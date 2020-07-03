Дамаск, , 14:58 — REGNUM Свыше 20 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки. Об этом 3 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 23 беженца», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 7 женщин и 12 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 126 человека, в число которых входит 55 977 женщин и 94 652 ребенка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за минувшие сутки отметили два нарушения перемирия на территории данной страны.

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